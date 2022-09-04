Туркменистан попросил временно ввести визовый режим для своих граждан в Турции

Туркменистан обратился к Турции с просьбой временно ввести визовый режим для своих граждан.

Туркменистан обратился к Турции с просьбой временно ввести визовый режим для своих граждан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"В целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике туркменская сторона обратилась к Турецкой Республике с просьбой ввести на временной основе режим виз различных категорий для своих граждан", - сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, в настоящее время граждане Туркменистана могут находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях.