Туркменистан попросил временно ввести визовый режим для своих граждан в Турции

Туркменистан обратился к Турции с просьбой временно ввести визовый режим для своих граждан.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.
"В целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике туркменская сторона обратилась к Турецкой Республике с просьбой ввести на временной основе режим виз различных категорий для своих граждан", - сказано в сообщении.
По данным местных СМИ, в настоящее время граждане Туркменистана могут находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях.