О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан подписал соглашение сo Всемирным банком на кредит в 20 млн долларов

Туркменистан подписал соглашение сo Всемирным банком на кредит в 20 млн долларов В здании финансово-экономического комплекса Туркменистана состоялась онлайн-встреча министра финансов и экономики страны Мухамметгелди Сердарова с постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Туркменистане Ян-Петером Олтерсом и региональным директоро
В регионе
27 июля 2021 г. 17:13
Туркменистан подписал соглашение сo Всемирным банком на кредит в 20 млн долларов

В здании финансово-экономического комплекса Туркменистана состоялась онлайн-встреча министра финансов и экономики страны Мухамметгелди Сердарова с постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Туркменистане Ян-Петером Олтерсом и региональным директором ВБ по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой.

Стороны обсудили дальнейшие пути укрепления взаимодействия между Туркменистаном и Всемирным банком в различных направлениях, в том числе борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Кредитного соглашения между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Международным банком реконструкции и развития Группы Всемирного банка по проекту ВБ "Противодействие COVID-19".

Согласно поручению президента Бердымухамедова, полученные от ВБ средства - 20 миллионов долларов США - будут направлены на диагностику и профилактику коронавируса в Туркменистане, закупку необходимых для этого препаратов и медоборудования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkmenistan inks agreement with World Bank for $20M loan

Экслюзивные новости

Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi