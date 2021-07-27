Туркменистан подписал соглашение сo Всемирным банком на кредит в 20 млн долларов

В здании финансово-экономического комплекса Туркменистана состоялась онлайн-встреча министра финансов и экономики страны Мухамметгелди Сердарова с постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Туркменистане Ян-Петером Олтерсом и региональным директоро

В здании финансово-экономического комплекса Туркменистана состоялась онлайн-встреча министра финансов и экономики страны Мухамметгелди Сердарова с постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Туркменистане Ян-Петером Олтерсом и региональным директором ВБ по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой.

Стороны обсудили дальнейшие пути укрепления взаимодействия между Туркменистаном и Всемирным банком в различных направлениях, в том числе борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Кредитного соглашения между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Международным банком реконструкции и развития Группы Всемирного банка по проекту ВБ "Противодействие COVID-19".

Согласно поручению президента Бердымухамедова, полученные от ВБ средства - 20 миллионов долларов США - будут направлены на диагностику и профилактику коронавируса в Туркменистане, закупку необходимых для этого препаратов и медоборудования.