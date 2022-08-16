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Туркменистан подписал документы с партнерами для развития транспортных связей

Туркменистан подписал документы с партнерами для развития транспортных связей Туркменистан подписал документы о сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров в целях развития транспортного взаимодействия на полях министерской транспортной конференции стран, не имеющих выхода к морю, в Авазе.
В регионе
16 августа 2022 г. 16:40
Туркменистан подписал документы с партнерами для развития транспортных связей

Туркменистан подписал документы о сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров в целях развития транспортного взаимодействия на полях министерской транспортной конференции стран, не имеющих выхода к морю, в Авазе.

Как передает Report, гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр транспорта России Виталий Савельев подписали Меморандум о взаимопонимании между возглавляемыми структурами о развитии международных автомобильных перевозок.

Между правительствами Туркменистана и Республики Молдова было подписано Соглашение о международном автомобильном сообщении. От Молдовы подпись поставил заместитель премьер-министра страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Председатель Агентства морских и речных путей Туркменистана Аннадурды Косяев и замминистра иностранных дел Грузии Алекандр Хвтисиашвили подписали меморандум о взаимопонимании между морскими транспортными агентствами двух стран.

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