Туркменистан подписал документы с партнерами для развития транспортных связей

Туркменистан подписал документы о сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров в целях развития транспортного взаимодействия на полях министерской транспортной конференции стран, не имеющих выхода к морю, в Авазе.

Туркменистан подписал документы о сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров в целях развития транспортного взаимодействия на полях министерской транспортной конференции стран, не имеющих выхода к морю, в Авазе.

Как передает Report, гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр транспорта России Виталий Савельев подписали Меморандум о взаимопонимании между возглавляемыми структурами о развитии международных автомобильных перевозок.

Между правительствами Туркменистана и Республики Молдова было подписано Соглашение о международном автомобильном сообщении. От Молдовы подпись поставил заместитель премьер-министра страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Председатель Агентства морских и речных путей Туркменистана Аннадурды Косяев и замминистра иностранных дел Грузии Алекандр Хвтисиашвили подписали меморандум о взаимопонимании между морскими транспортными агентствами двух стран.