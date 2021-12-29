Туркменистан откроет за рубежом транспортно-логистические представительства

Акционерное общество открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана" откроет представительства за рубежом.

Акционерное общество открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана" откроет представительства за рубежом.

Как передает Report, об этом заявил на заседании Кабинета министров генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев.

Он сообщил, что с созданием в 2018 году АООТ "Транспортно-логистический центр Туркменистана" увеличился объем грузовых и почтовых международных перевозок на всех видах транспорта.

"Крупнейшие мировые логистические компании имеют большой опыт создания собственных представительств и филиалов в различных странах, что способствует увеличению грузопотока в международных перевозках, координации сотрудничества за рубежом и изучения рынков. С учетом этого и подготовлены соответствующие предложения", - отметил М.Чакыев.