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Туркменистан откроет за рубежом транспортно-логистические представительства

Туркменистан откроет за рубежом транспортно-логистические представительства Акционерное общество открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана" откроет представительства за рубежом.
В регионе
29 декабря 2021 г. 09:48
Туркменистан откроет за рубежом транспортно-логистические представительства

Акционерное общество открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана" откроет представительства за рубежом.

Как передает Report, об этом заявил на заседании Кабинета министров генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев.

Он сообщил, что с созданием в 2018 году АООТ "Транспортно-логистический центр Туркменистана" увеличился объем грузовых и почтовых международных перевозок на всех видах транспорта.

"Крупнейшие мировые логистические компании имеют большой опыт создания собственных представительств и филиалов в различных странах, что способствует увеличению грузопотока в международных перевозках, координации сотрудничества за рубежом и изучения рынков. С учетом этого и подготовлены соответствующие предложения", - отметил М.Чакыев.

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