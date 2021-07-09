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Туркменистан опроверг информацию о стягивании военной техники к границе

Туркменистан опроверг информацию о стягивании военной техники к границе Посольство Туркменистана в Казахстане опровергло информацию о стягивании военной техники к границе с Афганистаном, передает Report cо ссылкой на 24.kz.
В регионе
9 июля 2021 г. 18:34
Туркменистан опроверг информацию о стягивании военной техники к границе

Посольство Туркменистана в Казахстане опровергло информацию о стягивании военной техники к границе с Афганистаном, передает Report cо ссылкой на 24.kz.

Также дипломаты не подтвердили данные о том, что туркменские военные эвакуируют свои семьи подальше от границы.

Напомним, ранее об этом сообщало издание turkmen.news. По данным СМИ, в одном из погранотрядов на юге Марыйского велаята туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи.

Отметим, дестабилизация в регионе произошла после того, как США и их союзники начали вывод войск из страны.

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