О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан обнародовал новые данные о добыче и экспорте природного газа

Туркменистан обнародовал новые данные о добыче и экспорте природного газа За январь-июль 2021 года в Туркменистане было добыто 48,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 9 миллиардов кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В регионе
12 августа 2021 г. 12:26
Туркменистан обнародовал новые данные о добыче и экспорте природного газа

За январь-июль 2021 года в Туркменистане было добыто 48,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 9 миллиардов кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Report, с начала года Туркменистан экспортировал 27 миллиардов кубометров голубого топлива, что на 7,3 миллиарда кубических метров больше, чем за семь месяцев 2020 года.

Основной объем природного газа был экспортирован в Китайскую Народную Республику, которая является стратегическим партнером Туркменистана в нефтегазовой сфере.

Туркменистан проводит активную работу по диверсификации поставок голубого топлива и продуктов нефтегазохимии. По итогам состоявшегося 6 августа саммита глав государств Центральной Азии было заявлено, что официальный Ашхабад намерен увеличить поставки природного газа в Центральную Азию и на внешние рынки.

На переговорах на высшем уровне были достигнуты договоренности о поставках туркменского голубого топлива в Кыргызстан и укреплении газового сотрудничества с Таджикистаном. Продолжается успешная реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkmenistan reveals volumes of gas production & export

Экслюзивные новости

ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi