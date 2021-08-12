Туркменистан обнародовал новые данные о добыче и экспорте природного газа

За январь-июль 2021 года в Туркменистане было добыто 48,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 9 миллиардов кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За январь-июль 2021 года в Туркменистане было добыто 48,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 9 миллиардов кубометров больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Report, с начала года Туркменистан экспортировал 27 миллиардов кубометров голубого топлива, что на 7,3 миллиарда кубических метров больше, чем за семь месяцев 2020 года.

Основной объем природного газа был экспортирован в Китайскую Народную Республику, которая является стратегическим партнером Туркменистана в нефтегазовой сфере.

Туркменистан проводит активную работу по диверсификации поставок голубого топлива и продуктов нефтегазохимии. По итогам состоявшегося 6 августа саммита глав государств Центральной Азии было заявлено, что официальный Ашхабад намерен увеличить поставки природного газа в Центральную Азию и на внешние рынки.

На переговорах на высшем уровне были достигнуты договоренности о поставках туркменского голубого топлива в Кыргызстан и укреплении газового сотрудничества с Таджикистаном. Продолжается успешная реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).