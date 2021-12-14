О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан

Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан 14 декабря из Туркменистана в соседний Афганистан доставлен гуманитарный груз с продовольственной, текстильной и хозяйственной продукцией, а также с нефтепродуктами.
В регионе
14 декабря 2021 г. 18:00
Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан

14 декабря из Туркменистана в соседний Афганистан доставлен гуманитарный груз с продовольственной, текстильной и хозяйственной продукцией, а также с нефтепродуктами.

Как передает Report, в ходе расширенного заседания правительства, состоявшегося 10 декабря текущего года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о направлении в Афганистан гуманитарного груза. Данный документ подписан "в целях продолжения на системной и регулярной основе оказания соседнему Афганистану содействия и всесторонней поддержки в экономической, социальной и гуманитарной сферах".

В соответствии с документом, сегодня туркменской стороной обеспечена поставка гуманитарной помощи братскому афганскому народу, которая состоит из 1,200 тонна груза различного назначения, в частности текстильной продукции, продуктов пищевой промышленности, а также из 20 железнодорожных цистерн нефтепродуктов, произведенных в Туркменистане.

На нынешней церемонии вручения гуманитарного груза, приняла участие представительная делегация из Туркменистана. С афганской стороны приняли участие заместитель министра иностранных дел Афганистана Мухаммад Аббас Станикзай, хяким провинции Герат Нур Ахмад Исламджар, а также другие высокопоставленные лица различных ведомств Афганистана

Важно отметить, что нейтральный Туркменистан систематически оказывает всемерную поддержку в социально-экономическом возрождении соседней страны, а также неизменно выступает с позиций урегулирования ситуации в Афганистане исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

По окончании церемонии вручения гуманитарного груза был дан садака в новой мечети поселка Акина, возведенной при поддержке туркменской стороны и в поселке Тургунди Афганистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
8 декабря 2021 г. 09:25
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi