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Туркменистан начнет производство комбинированных минеральных удобрений

Туркменистан начнет производство комбинированных минеральных удобрений Туркменабатский химический завод приступает к строительству цеха по производству комбинированных минеральных удобрений.
В регионе
17 ноября 2021 г. 13:34
Туркменистан начнет производство комбинированных минеральных удобрений

Туркменабатский химический завод приступает к строительству цеха по производству комбинированных минеральных удобрений.

Как сообщает Report, проект финансируется Фондом развития Абу-Даби. Реализуя это кредитное соглашение, Внешэкономбанк Туркменистана заключит договор с госконцерном "Туркменхимия" на выделение финансовых средств.

По вопросу организации нового химического производства президенту доложили вице-премьеры Сердар Бердымухамедов и Чарымырат Пурчеков.

Новый цех будет рассчитан на производство 170 тысяч тонн комбинированных удобрений в год. Продукция ориентирована как на замещение импорта, так и на экспорт.

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