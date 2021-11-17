Туркменистан начнет производство комбинированных минеральных удобрений

Туркменабатский химический завод приступает к строительству цеха по производству комбинированных минеральных удобрений.

Туркменабатский химический завод приступает к строительству цеха по производству комбинированных минеральных удобрений.

Как сообщает Report, проект финансируется Фондом развития Абу-Даби. Реализуя это кредитное соглашение, Внешэкономбанк Туркменистана заключит договор с госконцерном "Туркменхимия" на выделение финансовых средств.

По вопросу организации нового химического производства президенту доложили вице-премьеры Сердар Бердымухамедов и Чарымырат Пурчеков.

Новый цех будет рассчитан на производство 170 тысяч тонн комбинированных удобрений в год. Продукция ориентирована как на замещение импорта, так и на экспорт.