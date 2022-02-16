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Туркменистан изучит пути транзита энергоресурсов на Средний и Ближний Восток

Туркменистан изучит пути транзита энергоресурсов на Средний и Ближний Восток Туркменистан рассмотрит возможность транзита своего природного газа через сопредельные государства в страны Среднего и Ближнего Востока.
В регионе
16 февраля 2022 г. 13:51
Туркменистан изучит пути транзита энергоресурсов на Средний и Ближний Восток

Туркменистан рассмотрит возможность транзита своего природного газа через сопредельные государства в страны Среднего и Ближнего Востока.

Как передает Report, изучить этот вопрос президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по ТЭК Шахыму Абдрахманову.

Кроме этого, глава государства дал распоряжение другому вице-премьеру - Чарымырату Пурчекову, курирующему в правительстве электроэнергетическую отрасль, провести переговоры с заинтересованными сторонами о транзите туркменской электроэнергии через соседние страны.

Отмечалось, что эти вопросы должны войти в повестку межправительственных комиссий. Указания были даны также МИД Туркменистана по организации переговорных процессов двустороннего и многостороннего формата с учетом интересов производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов.

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