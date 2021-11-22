Туркменистан избран в межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО

В ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Туркменистан был избран членом межправительственного совета Международной гидрологической программы на период 2021-2025 годы.

В ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Туркменистан был избран членом межправительственного совета Международной гидрологической программы на период 2021-2025 годы.

Как сообщает Report, целью этой структуры ЮНЕСКО является углубление знаний в области гидрологии, развитие современных методов исследований в этой области, разработка стратегии и политики эффективного управления, а также рационального использования водных ресурсов планеты. В сферу деятельности межправительственного совета входит планирование международной гидрологической программы, определение ее приоритетов, а также координация международного сотрудничества в данном направлении.

Избрание Туркменистана в межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО является подтверждением усилий государства по активному участию в международных и региональных процессах по рациональному использованию водных ресурсов.