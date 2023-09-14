О нас

Туркменистан инициировал создание Центральноазиатской торговой палаты

Туркменистан инициировал создание Центральноазиатской торговой палаты Туркменистан выступил за создание Центральноазиатской торговой палаты.
В регионе
14 сентября 2023 г. 17:43
Туркменистан инициировал создание Центральноазиатской торговой палаты

Туркменистан выступил за создание Центральноазиатской торговой палаты.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в ходе 5-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, "важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений между странами региона и увеличение объемов взаимного товарооборота".

"Предлагаем рассмотреть в этой связи вопрос создания Центральноазиатской торговой палаты", - утвердил глава государства.

Бердымухамедов обратил внимание, что смысл и цель работы новой структуры - координация совместных шагов стран в развитии региона.

В частности, лидер республики убежден, что это будет стимулировать торговлю, обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центральноазиатского рынка и привлечение инвестиций для реализации крупных региональных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года
12 сентября 2023 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi