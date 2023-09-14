Туркменистан инициировал создание Центральноазиатской торговой палаты

Туркменистан выступил за создание Центральноазиатской торговой палаты.

Туркменистан выступил за создание Центральноазиатской торговой палаты.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов в ходе 5-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, "важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений между странами региона и увеличение объемов взаимного товарооборота".

"Предлагаем рассмотреть в этой связи вопрос создания Центральноазиатской торговой палаты", - утвердил глава государства.

Бердымухамедов обратил внимание, что смысл и цель работы новой структуры - координация совместных шагов стран в развитии региона.

В частности, лидер республики убежден, что это будет стимулировать торговлю, обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центральноазиатского рынка и привлечение инвестиций для реализации крупных региональных проектов.