Туркменистан и Япония провели консультации по Афганистану

Вопросы афганского урегулирования обсудили онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и специальный представитель Японии по Афганистану и Пакистану, посол Катсухико Такахаши.

Вопросы афганского урегулирования обсудили онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и специальный представитель Японии по Афганистану и Пакистану, посол Катсухико Такахаши.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны изложили позиции своих государств по афганской проблематике, отметив, что ситуация в Афганистане находится в центре внимания мирового сообщества и напрямую влияет на уровень безопасности в регионе и мире.

Представитель Туркменистана подтвердил позицию Ашхабада, состоящую в том, что установление мира в Афганистане может быть осуществлено только политико-дипломатическими средствами и вовлечением страны в экономические и гуманитарные мировые процессы.

Посол Катсухико Такахаши отметил, что японская сторона поддерживает позицию Туркменистана и высоко оценивает энергетические, транспортные и гуманитарные проекты, осуществляемые в Афганистане при содействии Ашхабада. Он также подтвердил, что Япония предоставит Афганистану финансовую поддержку в период с 2021 по 2024 годы для развития экономической и гуманитарной сферы страны.

Дипломаты договорились продолжить диалог для поиска приемлемых форм сотрудничества по афганскому урегулированию.