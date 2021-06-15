О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан и Япония провели консультации по Афганистану

Туркменистан и Япония провели консультации по Афганистану Вопросы афганского урегулирования обсудили онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и специальный представитель Японии по Афганистану и Пакистану, посол Катсухико Такахаши.
В регионе
15 июня 2021 г. 11:40
Туркменистан и Япония провели консультации по Афганистану

Вопросы афганского урегулирования обсудили онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и специальный представитель Японии по Афганистану и Пакистану, посол Катсухико Такахаши.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны изложили позиции своих государств по афганской проблематике, отметив, что ситуация в Афганистане находится в центре внимания мирового сообщества и напрямую влияет на уровень безопасности в регионе и мире.

Представитель Туркменистана подтвердил позицию Ашхабада, состоящую в том, что установление мира в Афганистане может быть осуществлено только политико-дипломатическими средствами и вовлечением страны в экономические и гуманитарные мировые процессы.

Посол Катсухико Такахаши отметил, что японская сторона поддерживает позицию Туркменистана и высоко оценивает энергетические, транспортные и гуманитарные проекты, осуществляемые в Афганистане при содействии Ашхабада. Он также подтвердил, что Япония предоставит Афганистану финансовую поддержку в период с 2021 по 2024 годы для развития экономической и гуманитарной сферы страны.

Дипломаты договорились продолжить диалог для поиска приемлемых форм сотрудничества по афганскому урегулированию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
14 июня 2021 г. 14:03
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi