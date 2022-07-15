Туркменистан и Узбекистан подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве

По итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония подписания документов.

По итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне в резиденции "Куксарой" состоялась церемония подписания документов.

Как передает Report, президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договоренности и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов, в числе которых: соглашения о развитии транспортно-транзитного сотрудничества, о сотрудничестве в области туризма, об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья, о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов, Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы.

Кроме того, были подписаны программы о научно-техническом сотрудничестве на 2022-2024 годы, о сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы, План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли – Торговый центр.

Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодёжной политике, телерадиовещании и других.