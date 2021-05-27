Туркменистан и Узбекистан подписали соглашения по водному хозяйству и землепользованию

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, прибывшим в Ашхабад во главе делегации своей страны с рабочим визитом.

Как сообщает Report, после переговоров вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали Соглашение между правительствами Туркменистана и Узбекистана о Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам, а также дополнительное соглашение к Соглашению между правительствами двух стран о возмездном землепользовании.

После этого в МИД Туркменистана состоялась встреча туркменской и узбекской делегации во главе с министрами иностранных дел двух государств.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей, высказавшись за продолжение совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия.

Была выражена обоюдная заинтересованность в активизации двусторонних торгово-экономических отношений. В числе ключевых векторов партнёрства были названы транспорт, энергетика, агропромышленный комплекс, водное хозяйство и т.д.

Главы дипломатических ведомств также обсудили сотрудничество в гуманитарной области, включая сферу здравоохранения.