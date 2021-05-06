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Туркменистан и Узбекистан обсудили сотрудничество в водохозяйственной сфере

Туркменистан и Узбекистан обсудили сотрудничество в водохозяйственной сфере Состоялся телефонный разговор между главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым
В регионе
6 мая 2021 г. 12:50
Туркменистан и Узбекистан обсудили сотрудничество в водохозяйственной сфере

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым.

Как сообщает Report, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на выполнение поручений данных Президентами Туркменистана и Республики Узбекистан по результатам недавней встречи в Ашхабаде.

В этой связи были обсуждены практические вопросы по реализации достигнутых на высшем уровне двусторонних договоренностей, в частности, по вопросам совместной деятельности в водохозяйственной сфере.

Напомним, 29 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Туркменистан с краткосрочным рабочим визитом, в ходе которого он встретился с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Также он принял участие в мероприятиях, посвященных памяти отца Президента Туркменистана.

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