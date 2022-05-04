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Туркменистан и Турция нацелены активизировать межпарламентский диалог

Туркменистан и Турция нацелены активизировать межпарламентский диалог Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп обсудили по телефону межпарламентское взаимодействие двух стран.
В регионе
4 мая 2022 г. 12:52
Туркменистан и Турция нацелены активизировать межпарламентский диалог

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп обсудили по телефону межпарламентское взаимодействие двух стран.

Как передает Report, они обменялись мнениями о путях развития сотрудничества Туркменистана и Турции, как в политике, экономике, так и в области культуры.

Стороны отметили важность активизации диалога в правовой сфере, по линии парламентов, что поможет придать новый импульс двусторонним отношениям братских государств.

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