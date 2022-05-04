Туркменистан и Турция нацелены активизировать межпарламентский диалог

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп обсудили по телефону межпарламентское взаимодействие двух стран.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп обсудили по телефону межпарламентское взаимодействие двух стран.

Как передает Report, они обменялись мнениями о путях развития сотрудничества Туркменистана и Турции, как в политике, экономике, так и в области культуры.

Стороны отметили важность активизации диалога в правовой сфере, по линии парламентов, что поможет придать новый импульс двусторонним отношениям братских государств.