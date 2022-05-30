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Туркменистан и Татарстан активизируют сотрудничество в области судостроения

Туркменистан и Татарстан активизируют сотрудничество в области судостроения В Казани прошла встреча по вопросам туркмено-татарстанского взаимодействия в области судостроения и судоремонта.
В регионе
30 мая 2022 г. 13:19
Туркменистан и Татарстан активизируют сотрудничество в области судостроения

В Казани прошла встреча по вопросам туркмено-татарстанского взаимодействия в области судостроения и судоремонта.

Как сообщает Report, в ходе беседы между Генеральным консулом Туркменистана Атадурды Байрамовым и Генеральным директором АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренатом Мистаховым были достигнуты договоренности по нескольким ключевым пунктам в сфере морских перевозок.

В частности, стороны запланировали двусторонние визиты с целью изучения судостроительных мощностей Туркменистана и Татарстана, а также строительства в Туркменистане двух паромных судов типа Ro-Ro и одного морского контейнеровоза.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы подготовки туркменских специалистов по дальнейшему развитию АООТ «Судостроительный и ремонтный завод «Балкан», расположенного на территории Международного морского порта Туркменбаши.

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