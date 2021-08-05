Туркменистан и Таджикистан подписали более 20 документов

По итогам переговоров между президентами Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Эмомали Рахмоном в Ашхабаде подписано более 20 документов, в том числе о сотрудничестве в сфере перевозок сжиженного газа и горюче-смазочных материалов.

По итогам переговоров между президентами Туркменистана и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Эмомали Рахмоном в Ашхабаде подписано более 20 документов, в том числе о сотрудничестве в сфере перевозок сжиженного газа и горюче-смазочных материалов.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Авеста со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.

Также по итогам переговоров в верхах подписаны программа торгово-экономического сотрудничества между странами на 2021-2023 годы, соглашение об организации торговых домов, дорожная карта об увеличении товарооборота на 2022-2023 годы, соглашение о создании Совета предпринимателей между Торгово-промышленными палатами двух стран.

Правительства Туркменистана и Таджикистана договорились сотрудничать в сфере производства, железнодорожного транспорта, транзита товаров и пассажиров, туризма, культуры и искусства.

Принята Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел соседних государств на 2021-2023 годы, а также подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана и Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана.

Подписан План совместных мероприятий по реализации Соглашения о взаимном признании лицензий для осуществления строительной деятельности, а также Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами о взаимных поездках граждан.