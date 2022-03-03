Туркменистан и США обсудили подходы к обеспечению безопасности

Начался очередной раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США в формате онлайн.

Начался очередной раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США в формате онлайн.

Как сообщает Report, туркменскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, американскую – помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Также во встрече приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Было подчеркнуто, что Туркменистан и США разделяют общие принципы и подходы к ряду проблем современной международной политики. По мнению сторон, в первую очередь это касается укрепления стабильности и безопасности в мире и регионе. Также было подчеркнуто, что обе страны тесно сотрудничают в рамках крупных международных организаций, в первую очередь ООН.

Также представители Туркменистана и США подтвердили общность подходов к таким актуальным вопросам, как содействие целям устойчивого развития и противодействие глобальным угрозам – терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков. В рамках консультаций были обсуждены вопросы человеческого измерения. В частности, сделан обзор проводимой Туркменистаном работы в области защиты прав человека. В этой связи стороны выразили готовность к продолжению диалога в данной сфере.

Политические консультации между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки продолжаются.