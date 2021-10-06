Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы

На уровне департаментов МИД Туркменистана и Румынии рассмотрены возможности расширения партнерства в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Также внимание было уделено совместной работе в области образования.

На уровне департаментов МИД Туркменистана и Румынии рассмотрены возможности расширения партнерства в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Также внимание было уделено совместной работе в области образования.

Как сообщает Report, cтороны отметили необходимость активизировать двусторонний товарооборот, в том числе через задействование потенциала Международного транспортного коридора "Каспийское море – Черное море". Приоритетным также было названо расширение договорно-правовой базы партнерства.