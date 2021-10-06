О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы

Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы На уровне департаментов МИД Туркменистана и Румынии рассмотрены возможности расширения партнерства в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Также внимание было уделено совместной работе в области образования.
В регионе
6 октября 2021 г. 13:40
Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы

На уровне департаментов МИД Туркменистана и Румынии рассмотрены возможности расширения партнерства в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах. Также внимание было уделено совместной работе в области образования.

Как сообщает Report, cтороны отметили необходимость активизировать двусторонний товарооборот, в том числе через задействование потенциала Международного транспортного коридора "Каспийское море – Черное море". Приоритетным также было названо расширение договорно-правовой базы партнерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkmenistan, Romania mull expanding legal framework

Самое важное

В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi