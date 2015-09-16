Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Туркменистан и Румыния обсудили пути сближения каспийского и черноморского регионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу Туркменистана, этот вопрос был обсужден на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.

Стороны отметили важность проекта создания транзитно-транспортного коридора, призванного объединить потенциал Каспийского и Черноморского регионов.

Было отмечено, что проект обеспечит новые экономичные маршруты для международных грузоперевозок.