Туркменистан и Республика Корея развивают межпарламентское взаимодействие

Сегодня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё.

Сегодня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё.

Как передает Report, в ходе встречи подчёркивалась важная роль парламентской дипломатии в поступательном развитии плодотворного туркмено-корейских отношений. Особый акцент был сделан на наличии большого потенциала для дальнейшей интенсификации связей между законодательными органами двух стран, а также обмена опытом посредством организации совместных мероприятий.

По единодушному мнению сторон, расширение сотрудничества в правовой сфере призвано содействовать упрочению двусторонних отношений на основе принципов равноправия, доверия и взаимоуважения.

По завершении встречи состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Национальной Ассамблеей Республики Корея.

Официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея продолжается.