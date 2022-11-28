О нас

Туркменистан и Республика Корея развивают межпарламентское взаимодействие

Туркменистан и Республика Корея развивают межпарламентское взаимодействие Сегодня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё.
В регионе
28 ноября 2022 г. 17:58
Туркменистан и Республика Корея развивают межпарламентское взаимодействие

Сегодня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Республику Корея провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пхё.

Как передает Report, в ходе встречи подчёркивалась важная роль парламентской дипломатии в поступательном развитии плодотворного туркмено-корейских отношений. Особый акцент был сделан на наличии большого потенциала для дальнейшей интенсификации связей между законодательными органами двух стран, а также обмена опытом посредством организации совместных мероприятий.

По единодушному мнению сторон, расширение сотрудничества в правовой сфере призвано содействовать упрочению двусторонних отношений на основе принципов равноправия, доверия и взаимоуважения.

По завершении встречи состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Национальной Ассамблеей Республики Корея.

Официальный визит председателя Халк Маслахаты Милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

С начала года Туркменистан экспортировал в Китай более 40 млрд кубометров газа
С начала года Туркменистан экспортировал в Китай более 40 млрд кубометров газа
28 ноября 2022 г. 18:26
В Тебризе 270-летняя баня на грани обрушения
В Тебризе 270-летняя баня на грани обрушения
28 ноября 2022 г. 17:16
Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за ареста российских граждан
Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за ареста российских граждан
28 ноября 2022 г. 16:40
Актау и Москва углубляют сотрудничество в транзите нефти, газа и электричества
Актау и Москва углубляют сотрудничество в транзите нефти, газа и электричества
28 ноября 2022 г. 15:29
Сгорел офис представительства верховного главы Ирана в Гилане 
Сгорел офис представительства верховного главы Ирана в Гилане 
28 ноября 2022 г. 14:48
В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов
В Москве из-за сообщений о закладке взрывных устройств эвакуированы 6 судов
28 ноября 2022 г. 14:16
ВС Турции за 6 лет нейтрализовали до 17 тыс. террористов на севере Сирии
ВС Турции за 6 лет нейтрализовали до 17 тыс. террористов на севере Сирии
28 ноября 2022 г. 14:00
Президент Турции: Поддерживающие террористов также ответственны за нападения на мирных жителей
Президент Турции: Поддерживающие террористов также ответственны за нападения на мирных жителей
28 ноября 2022 г. 12:59
Эрдоган: Мы стремимся обеспечить стабильность в нашем регионе
Эрдоган: Мы стремимся обеспечить стабильность в нашем регионе
28 ноября 2022 г. 12:49
Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану
Посол Германии в Тегеране вызван в МИД из-за заседания СПЧ ООН по Ирану
28 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi