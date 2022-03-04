Туркменистан и ПРООН подписали новый совместный проект

В честь 30-летия со дня вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций, правительство Туркменистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новый проект "Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и эк



В честь 30-летия со дня вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций, правительство Туркменистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новый проект "Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности бассейна Аральского моря для получения многочисленных выгод".

Как передает Report, проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), и будет осуществляться ПРООН и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

Стоимость нового совместного проекта 4,6 млн долларов США, и направлен он будет на сохранение и эффективное использование ключевых экосистем, земельных и водных ресурсов в туркменской части бассейна Аральского моря. Также в рамках проекта будет оказано содействие реализации Национальной программы по Аральскому морю на 2021-2025 годы, принятой правительством Туркменистана в октябре 2021 года.