Туркменистан и ООН обсудили взаимодействие в области прав человека

Вопросы взаимодействия в сфере прав человека были обсуждены в ходе онлайн – переговоров заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева и Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной А

Вопросы взаимодействия в сфере прав человека были обсуждены в ходе онлайн – переговоров заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева и Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришарда Коменда. Во встрече также принял участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапоченко, сообщает Report.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам выполнения Туркменистаном, принятых на себя обязательств в сфере прав человека и положений соответствующих конвенций.

Стороны отметили достижения Туркменистана в области прав человека и обсудили процедуры практической имплементации гуманитарных стандартов и норм в национальное законодательство.

Стороны также обсудили вопросы деятельности Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи были рассмотрены ключевые направления реализации Совместного плана действий Межведомственной комиссии и Представительства ООН в Туркменистане на второе полугодие 2021 года.

Туркменская сторона выразила благодарность Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии за техническое содействие и координацию деятельности при реализации в Туркменистане проектов ООН в области прав человека.