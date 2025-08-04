Туркменистан и МАГАТЭ согласовывают программу сотрудничества до 2030 года

Туркменистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовывают Рамочную программу сотрудничества на 2025-2029 годы.

Туркменистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовывают Рамочную программу сотрудничества на 2025-2029 годы.

Как передает Report, ссылаясь на пресс-службу МИД Туркменистана, об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем МАГАТЭ Лю Хуа в Авазе.

"Стороны обсудили согласование проекта Рамочной программы для страны на 2025–2029 годы между правительством Туркменистана и Международным агентством по атомной энергии. Была выражена заинтересованность в подписании данного документа в ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства.

Участники также обсудили текущие программы и проекты, в частности, в сфере использования экспертных и технических возможностей агентства для развития здравоохранения в стране.