Туркменистан и Кыргызстан заключили контракт на поставку электроэнергии

Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии.

Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии.

Как передает Report, соответствующее соглашение подписали министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков и глава Минэнергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев.

Достигнута договоренность о поставках 501,9 млн киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан с августа по декабрь 2021 года.

В рамках соглашения до 9 августа Туркменистан через территорию Узбекистана экспортировал в Кыргызстан 19,2 млн кВт часов электроэнергии. Параллельно ведутся переговоры об экспорте в эту страну и природного газа.

О поставках туркменской электроэнергии и голубого топлива ранее договорились президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Садыр Жапаров.