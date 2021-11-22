О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере

Туркменистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере Туркменистан и Китай обменялись мнениями о перспективах освоения газовых месторождений в Туркменистане, возможностях наращивания добычи энергоресурсов и расширению взаимодействия в финансировании проектов.
В регионе
22 ноября 2021 г. 14:34
Туркменистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере

Туркменистан и Китай обменялись мнениями о перспективах освоения газовых месторождений в Туркменистане, возможностях наращивания добычи энергоресурсов и расширению взаимодействия в финансировании проектов.

Как передает Report, подкомитет по энергетическому сотрудничеству Туркмено-китайского межправительственного комитета провел онлайн-заседание под председательством руководителя госконцерна "Tуркменгаз" Батыра Аманова и главы государственного управления КНР по делам энергетики Чжана Цзяньхуа.

Стороны обсудили вопрос продвижения договоренностей в нефтегазовой сфере, согласованных в телефонном разговоре между лидерами двух стран в мае 2021 года, другие вопросы взаимодействия по ТЭК и в области газохимии, а также по поставкам туркменского природного газа в Китай.

В заседании приняли участие представители профильных структур двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
19 ноября 2021 г. 21:22
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi