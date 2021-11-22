Туркменистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере

Туркменистан и Китай обменялись мнениями о перспективах освоения газовых месторождений в Туркменистане, возможностях наращивания добычи энергоресурсов и расширению взаимодействия в финансировании проектов.

Туркменистан и Китай обменялись мнениями о перспективах освоения газовых месторождений в Туркменистане, возможностях наращивания добычи энергоресурсов и расширению взаимодействия в финансировании проектов.

Как передает Report, подкомитет по энергетическому сотрудничеству Туркмено-китайского межправительственного комитета провел онлайн-заседание под председательством руководителя госконцерна "Tуркменгаз" Батыра Аманова и главы государственного управления КНР по делам энергетики Чжана Цзяньхуа.

Стороны обсудили вопрос продвижения договоренностей в нефтегазовой сфере, согласованных в телефонном разговоре между лидерами двух стран в мае 2021 года, другие вопросы взаимодействия по ТЭК и в области газохимии, а также по поставкам туркменского природного газа в Китай.

В заседании приняли участие представители профильных структур двух стран.