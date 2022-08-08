Туркменистан и Китай обсудили организацию взаимных визитов лидеров двух стран

Взаимные визиты лидеров Туркменистана и Китая обсудили в Ашхабаде замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и посол КНР Цянь Найчэн.
Как передает Report, цель предстоящих встреч – активизировать двустороннее политическое взаимодействие. Помимо взаимных госвизитов также намечено организовать правительственные и парламентские переговоры.
Дипломаты отметили высокую эффективность ранее инициированных между странами проектов в экономической и социально-культурной сферах, констатировали совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Китая по наиболее актуальным проблемам, стоящим в глобальной повестке дня.