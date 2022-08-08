О нас

Туркменистан и Китай обсудили организацию взаимных визитов лидеров двух стран

Туркменистан и Китай обсудили организацию взаимных визитов лидеров двух стран Взаимные визиты лидеров Туркменистана и Китая обсудили в Ашхабаде замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и посол КНР Цянь Найчэн.
В регионе
8 августа 2022 г. 10:54
Туркменистан и Китай обсудили организацию взаимных визитов лидеров двух стран

Взаимные визиты лидеров Туркменистана и Китая обсудили в Ашхабаде замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и посол КНР Цянь Найчэн.

Как передает Report, цель предстоящих встреч – активизировать двустороннее политическое взаимодействие. Помимо взаимных госвизитов также намечено организовать правительственные и парламентские переговоры.

Дипломаты отметили высокую эффективность ранее инициированных между странами проектов в экономической и социально-культурной сферах, констатировали совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Китая по наиболее актуальным проблемам, стоящим в глобальной повестке дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi