Туркменистан и Китай обсудили организацию взаимных визитов лидеров двух стран

Взаимные визиты лидеров Туркменистана и Китая обсудили в Ашхабаде замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и посол КНР Цянь Найчэн.

Взаимные визиты лидеров Туркменистана и Китая обсудили в Ашхабаде замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и посол КНР Цянь Найчэн.

Как передает Report, цель предстоящих встреч – активизировать двустороннее политическое взаимодействие. Помимо взаимных госвизитов также намечено организовать правительственные и парламентские переговоры.

Дипломаты отметили высокую эффективность ранее инициированных между странами проектов в экономической и социально-культурной сферах, констатировали совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Китая по наиболее актуальным проблемам, стоящим в глобальной повестке дня.