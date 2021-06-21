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Туркменистан и Германия обсудили активизацию торгово-экономических отношений

Туркменистан и Германия обсудили активизацию торгово-экономических отношений Широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия обсудили в режиме видеоконференции Вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Исполнительный директор Восточного Комитета германской экономики Михаэль Хармс.
В регионе
21 июня 2021 г. 12:00
Туркменистан и Германия обсудили активизацию торгово-экономических отношений

Широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия обсудили в режиме видеоконференции Вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Исполнительный директор Восточного Комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны отметили позитивную динамику развития торгово-экономического сотрудничества. В этой связи были рассмотрены возможности проведения встречи в формате видеоконференции между руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана и торгово-экономическими кругами ФРГ.

Подчеркнута также необходимость продолжения позитивной практики проведения туркмено-германских бизнес-форумов. Выражена целесообразность проведения в ближайшее время 7-х по счету Дней экономики ФРГ в Туркменистане.

Помимо этого, стороны отметили эффективность долгосрочного сотрудничества по банковской линии, где у туркменских банков установлены надёжные связи с Deutsche Bank и Commerzbank.

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Версия на английском языке Turkmenistan, Germany discuss strengthening trade, economic ties

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