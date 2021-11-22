Туркменистан и ЕБРР обсудили перспективные сферы сотрудничества

Туркменистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили вопросы развития взаимодействия финансово-кредитных учреждений и частных компаний страны с банком.

Туркменистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили вопросы развития взаимодействия финансово-кредитных учреждений и частных компаний страны с банком.

Как передает Report, в ходе онлайн-переговоров особое внимание было уделено проектам в области энергетики, транспорта, легкой промышленности, развития малого и среднего бизнеса, с учетом экологической составляющей.

От туркменской стороны в обсуждениях приняли участие председатель Центрального банка Туркменистана Гадыргелди Мушшиков и замглавы МИД страны Вепа Хаджиев, делегацию ЕБРР возглавила управляющий директор по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

Представитель банка Харгитаи подчеркнула готовность ЕБРР и далее оказывать содействие туркменской стороне в рамках Страновой стратегии на период 2019-2024 годов.