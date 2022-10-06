Туркменистан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, который также является сопредседателем Межправительственной туркмено-белор

Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, который также является сопредседателем Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в области транспорта, а также подготовка к очередному заседанию Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, что в ходе предыдущего заседания Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству были озвучены предложения о поставках в Туркменистан производимых в Беларуси грузовых автомобилей и автобусов, сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования.