О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра

Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра Туркменистан и Астраханская область России обсудили вопрос открытия логистического центра на территории формируемой в районе порта Оля особой экономической зоны.
В регионе
2 декабря 2021 г. 15:37
Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра

Туркменистан и Астраханская область России обсудили вопрос открытия логистического центра на территории формируемой в районе порта Оля особой экономической зоны.

Как передает Report, стороны рассмотрели этот вопрос в ходе заседания совместного совета по вопросам предпринимательства в режиме видеоконференции.

Астраханская область и Туркменистан давно сотрудничают в сфере судостроения. Астраханские предприятия уже построили несколько нефтедобывающих платформ и других объектов флота для Туркменистана. Было отмечено, что предприятия Астрахани готовы к выполнению новых заказов, в том числе в рамках промышленной кооперации с судостроительным заводом "Балкан" в порту города Туркменбаши.

Также было отмечено, что астраханские компании готовы поставлять в Туркменистан сельхозпродукцию и промышленные товары и приобретать туркменский текстиль и полипропилен.

Стороны также рассмотрели продвижение договоренностей и вопросы расширения товарооборота.

Как отметил министр промышленности и природных ресурсов российского региона Денис Афанасьев, торговый оборот Астраханской области и Туркменистана, который за девять месяцев 2021 года составил 198,5 млн долларов США, не отражает имеющийся потенциал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi