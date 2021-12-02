Туркменистан и Астраханская область обсудили вопрос создания логистического центра

Туркменистан и Астраханская область России обсудили вопрос открытия логистического центра на территории формируемой в районе порта Оля особой экономической зоны.

Туркменистан и Астраханская область России обсудили вопрос открытия логистического центра на территории формируемой в районе порта Оля особой экономической зоны.

Как передает Report, стороны рассмотрели этот вопрос в ходе заседания совместного совета по вопросам предпринимательства в режиме видеоконференции.

Астраханская область и Туркменистан давно сотрудничают в сфере судостроения. Астраханские предприятия уже построили несколько нефтедобывающих платформ и других объектов флота для Туркменистана. Было отмечено, что предприятия Астрахани готовы к выполнению новых заказов, в том числе в рамках промышленной кооперации с судостроительным заводом "Балкан" в порту города Туркменбаши.

Также было отмечено, что астраханские компании готовы поставлять в Туркменистан сельхозпродукцию и промышленные товары и приобретать туркменский текстиль и полипропилен.

Стороны также рассмотрели продвижение договоренностей и вопросы расширения товарооборота.

Как отметил министр промышленности и природных ресурсов российского региона Денис Афанасьев, торговый оборот Астраханской области и Туркменистана, который за девять месяцев 2021 года составил 198,5 млн долларов США, не отражает имеющийся потенциал.