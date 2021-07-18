Туркменистан готовит к встрече лидеров стран Центральной Азии крупные мероприятия

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, намеченная на 6 августа в Авазе, на туркменском берегу Каспия, будет сопровождаться рядом крупных мероприятий регионального масштаба.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, намеченная на 6 августа в Авазе, на туркменском берегу Каспия, будет сопровождаться рядом крупных мероприятий регионального масштаба.

Как передает Report, в их числе - Экономический форум и выставка продукции стран Центральной Азии, первый Диалог женщин-лидеров стран региона. Подготовке к этим мероприятиям было посвящено правительственное заседание, которое провел президент Гурбангулы Бердымухамедов в субботу.

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, докладывая об организации Консультативной встреча глав государств Центральной Азии, сообщил, что на ее полях будут проведены ряд двусторонних встреч, по итогам которых состоится подписание совместных документов.

Заместитель председателя Кабинета Министров Сердар Бердымухамедов проинформировал о программе Экономического форума, который призван высветить ключевые векторы интеграции и взаимодействия стран ЦА в торгово-экономической сфере и промышленных секторах.

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова рассказала о программе Диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии, который будет посвящен вопросам гендерной политики, роли женщин в развитии социально-экономических связей, культурных и научных контактах, по линии здравоохранения.

Кроме этого, на полях саммита будут организованы выставки музейных экспонатов и произведений декоративно-прикладного искусства, традиционных блюд народов региона.

Праздничный размах придадут музыкальные шоу звезд эстрады центральноазиатских стран. Представления пройдут во дворце Рухыет города Туркменбаши и в прибрежном парке с фонтанами в Авазе.

О том, как морской курорт готовится принять высокопоставленных гостей и зарубежные делегации, отчитался губернатор Балканской области. В соответствующих местах, в том числе в аэропорту, будут организованы пункты ПЦР-тестирования и круглосуточные дежурства медиков.

Для отработки всех моментов проведения серии представительных международных форумов создан Оргкомитет, руководителем которого Г.Бердымухамедов назначил министра иностранных дел Р.Мередова.