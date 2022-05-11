Туркменистан будет представлен на KazanSummit 2022

Представители Туркменистана примут участие в XIII Международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", который будет организован в столице Татарстана с 19 по 21 мая.

Представители Туркменистана примут участие в XIII Международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", который будет организован в столице Татарстана с 19 по 21 мая.

Как передает Report, цель проведения саммита - укрепление экономического сотрудничества стран исламского мира с регионами России.

На нем обсуждаются вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов, проводятся презентации инвестиционного потенциала и экономических возможностей.

Главной темой предстоящего KazanSummit 2022 станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а основными аспектами – исламское финансирование и партнерский банкинг, дипломатия, осознанное потребление, IT-индустрия, инвестиции и предпринимательство.