​Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Иран и Грузия обсудили развитие транспортного коридора "Восток-Запад"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане состоялась пятисторонняя встреча глав железнодорожных и морских ведомств Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Грузии при участии представителей министерства иностранных дел Туркменистана, сообщает Report со ссылкой на СA-News.

На повестку дня были вынесены вопросы развития мультимодального транспортного коридора "Восток-Запад", совместных мер по увеличению транзитного грузопотока в рамках решения актуальной задачи формирования эффективных транспортных коридоров как основы для развития инфраструктуры регионального и межрегионального сотрудничества.

Прозвучали оценки потенциала и перспектив развития транспортных систем стран-участниц встречи и предложения о совместных действиях по привлечению транзитных грузов и создании единой для пяти стран логистической компании.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы внедрения унифицированных тарифов и документации, оптимизации таможенных процедур и др.