"Туркменгаз" заявил об отказе "Газпрома" от покупки туркменского природного газа

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Государственный концерн «Туркменгаз» сообщил, что российская компания ООО «Газпром экспорт» уведомила о прекращении покупки туркменского природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе «Туркменгаза».

Ранее сайт туркменского министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов объявил «Газпром» неплатежеспособным.

Позже источники в «Газпроме» сообщили, что «Газпром» подал иск против туркменской газодобывающей и газораспределительной компании «Туркменгаз» в Стокгольмский арбитраж.

В 2003 году Россия и Туркмения заключили соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. Стороны подписали контракт купли-продажи туркменского природного газа.