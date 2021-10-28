"Туркменгаз" планирует сотрудничать с Haldor Topsoe в сфере производства аммиака и метанола

Государственный концерн "Туркменгаз" и датская копания Haldor Topsoe будут сотрудничать в сфере монетизации природного газа и его дальнейшей переработки в аммиак и метанол.

Государственный концерн "Туркменгаз" и датская копания Haldor Topsoe будут сотрудничать в сфере монетизации природного газа и его дальнейшей переработки в аммиак и метанол.

Как сообщает Report, cоответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан сегодня на полях 26-й Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" в Ашхабаде, которая проходит в гибридном формате.

"Я уверен, что эти проекты будут еще одним примером прекрасного использования газовых ресурсов Туркменистана и создания дополнительной пользы и стоимости для страны и ее граждан", – сказал на подписании документа управляющий директор Haldor Topsoe Питер Кристенсон.

Haldor Topsoe является давним партнером Туркменистана. По уникальным технологиям компании был простроен первый в мире завод по промышленному производству бензина из природного газа в Ахалской области страны.

Кроме этого, на полях конференции был подписан контракт о проведении поисково-оценочных работ на труднодоступных участках нефтегазового месторождения Готурдепе между государственной корпорацией "Туркменгеология" и сингапурской компанией Yug-Neftegaz Private Limited, а также контракт между ТКНПЗ и британской компанией Petro Gas LLP о проектировании и строительстве третьего причала на Кенарском предприятии по хранению и отгрузке нефтепродуктов.