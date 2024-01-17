Туркманский министр: После ракетных ударов Ирана в регионе наблюдается серьезная напряженность

После ракетных ударов Ирана по столице Иракского Курдистана город Эрбиль в регионе наблюдается серьезная напряженность, люди пребывают в страхе.

После ракетных ударов Ирана по столице Иракского Курдистана город Эрбиль в регионе наблюдается серьезная напряженность, люди пребывают в страхе.

Об этом сообщил Report министр по делам этнических меньшинств регионального правительства Иракского Курдистана Айдын Маруф Салим.

Он подчеркнул, что это не первое нападение: "В прошлом году Иран трижды атаковал ракетами. В этом году это была первая атака. Я думаю, что целью является гражданское население. Люди пребывают в страхе, они обеспокоены. Решением проблемы должно заняться иракское правительство. Правительство Багдада должно серьезно отреагировать на этот вопрос. Эрбиль - регион Ирака, красивый город со стабильной политикой. Они просто хотят дестабилизировать ситуацию".

Министр напомнил, что в результате авиаудара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбилю погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.