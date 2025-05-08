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Turkish Airlines с 9 мая возобновит полетную программу между Турцией и РФ

Turkish Airlines с 9 мая возобновит полетную программу между Турцией и РФ Авиационные власти РФ договорились с турецким перевозчиком Turkish Airlines о возобновлении с 9 мая в полном объеме полетов между Турцией и Россией.
В регионе
8 мая 2025 г. 19:03
Turkish Airlines с 9 мая возобновит полетную программу между Турцией и РФ

Авиационные власти РФ договорились с турецким перевозчиком Turkish Airlines о возобновлении с 9 мая в полном объеме полетов между Турцией и Россией.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Также авиакомпания прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительные рейсы между странами.

Как ранее сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпания Turkish Airlines 8 мая отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково, компания Pegasus Airlines из этого же аэропорта - 4 рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум, а также 7 рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Петербурга.

"Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Росавиация одобрила заявку перевозчика SouthWind на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и Россией на майские праздники. В том числе авиакомпания перевезет пассажиров, которые не смогли вылететь ранее рейсами других авиакомпании.

Кроме того, российский перевозчик Azur air решил выполнить два дополнительных рейса между Антальей и Москвой с туристами, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков. Также Azur air рассматривает возможность расширить объем полетной программы из России в Турцию и обратно для обеспечения перевозок туристов в период майских праздников.

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Версия на азербайджанском языке “Turkish Airlines” mayın 9-dan Türkiyə ilə Rusiya arasında uçuşları bərpa edəcək

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