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Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки

Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки после инцидента с разгерметизацией авиалайнера компании Alaska Airlines в США.
В регионе
7 января 2024 г. 08:54
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки

Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки после инцидента с разгерметизацией авиалайнера компании Alaska Airlines в США.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в соцсети X старший вице-президент турецкого перевозчика Яхья Устюн.

"После инцидента с лайнером авиакомпании Alaska Airlines пять самолетов Boeing 737 MAX 9 из парка Turkish Airlines были запрошены для проверки. До завершения технического расследования Turkish Airlines приняла решение вывести эти пять самолетов из эксплуатации в первом же аэропорту, где они совершат посадку", - написал он.

Регулирующие органы США ранее приостановили эксплуатацию 171 лайнера Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как в результате взрыва панели салона новый самолет авиакомпании Alaska Airlines, перевозивший пассажиров, совершил аварийную посадку.

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Версия на английском языке Turkish Airlines ground 5 Boeing 737 MAX 9 for inspection

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