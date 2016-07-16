Turkish Airlines отменила все 925 рейсов на 16 июля из-за ситуации в Турции

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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Государственный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines сообщил об отмене 925 рейсов в связи с политической нестабильностью в стране.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте турецких авиалиний.
"В связи с неспокойной политической обстановкой в нашей стране рейсы нашей авиакомпании на 16 июля отменены", - говорится в сообщении авиакомпании. На сайте выложен список всех отмененных 925 рейсов, в которые также входит и российское направление.
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