Turkish Airlines отменила все 925 рейсов на 16 июля из-за ситуации в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Государственный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines сообщил об отмене 925 рейсов в связи с политической нестабильностью в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте турецких авиалиний.

"В связи с неспокойной политической обстановкой в нашей стране рейсы нашей авиакомпании на 16 июля отменены", - говорится в сообщении авиакомпании. На сайте выложен список всех отмененных 925 рейсов, в которые также входит и российское направление.