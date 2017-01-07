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    Turkish Airlines отменила 395 рейсов, а также по направлениям Баку и Гянджа

    Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Turkish Airlines отменила 395 внутренних и зарубежных рейсов, а также по направлениям Баку и Гянджа, запланированных на 7 января из Стамбула.

    Как передает Report, причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции.

    Отменены рейсы, которые выполняются через аэропорты им. Ататюрка (находящийся на европейской части Стамбула) и Сабиха Гекчен (расположенный в азиатской части города).

    Аэропорт им. Ататюрка полностью закрыт для авиасообщений в связи с погодными условиями.

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