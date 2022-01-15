Turkish Airlines не будет требовать ПЦР-тесты при посадке на внутренние рейсы

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование для пассажиров предъявлять ПЦР-тесты при посадке на самолет на всех внутренних рейсах в Турции.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование для пассажиров предъявлять ПЦР-тесты при посадке на самолет на всех внутренних рейсах в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу генеральный директор авиаперевозчика Билял Экши.

"В соответствии с решением, принятым нашими компетентными органами, для всех наших пассажиров отменяется требование предоставлять ПЦР-тесты на внутренних рейсах. Для них будет достаточно предоставить HES-код", - написал Экши на своей странице в Twitter.