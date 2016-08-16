Turkish Airlines назвала самолеты в честь районов, сыгравших ключевую роль в пресечении попытки госпереворота

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Турецкая авиакомпания Turkish Airlines назвала восемь самолетов в честь районов в Стамбуле и Анкаре, сыгравших ключевую роль в пресечении попытки переворота в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно заявлению компании, такой шаг был предпринят, чтобы выразить признательность позиции, защитившей единство страны после предательской попытки переворота 15 июля.

Три самолета авиакомпании названы Бештепе, Казан и Гёльбашы, в честь районов Анкары, где расположен президентский дворец и где мятежники убивали мирных граждан, солдат и полицейских. Еще пять получат название Сарачхане, Ченгелкёй, Каваджык, Аджыбадем и Атышаланы, в честь районов и пригородов Стамбула.