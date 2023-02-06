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Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы в зону бедствия

Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы в зону бедствия Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы для оперативной доставки спасательных команд в зону бедствия в юго-восточной провинции Кахраманмараш.
В регионе
6 февраля 2023 г. 11:29
Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы в зону бедствия

Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы для оперативной доставки спасательных команд в зону бедствия в юго-восточной провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава пресс-службы компании Яхья Устюн.

По его словам, авиакомпания представит возможность бесплатного возвращения или изменения билетов для граждан, направляющихся в место происшествия.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым: "Turkish Airlines всеми силами окажет поддержку своему народу", - добавил Устюн.

Отметим, что вице-президент страны Фуат Октай заявил о том, что в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, ранены 2 323.

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