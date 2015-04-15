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    Tурки начали дежурить перед посольством в Вашингтоне

    Проживающие в США турки с сегодняшнего дня заняли тротуар перед посольством Турции в Вашингтоне

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Турки, проживающие в США, с сегодняшнего дня заняли тротуар перед посольством Турции в Вашингтоне, чтобы не позволить армянским демонстрантам проводить здесь акцию 24 апреля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Анадолу, турецкое сообщество в США предприняло эти меры против протестов, которые некоторые армянские группы организовывают каждый год перед посольством Турции в Вашингтоне 24 апреля, в годовщину так называемых событий 1915 года.

    Занимая в последние годы тротуар перед посольством Турции до армян, отмечающих в этом году 100-ю годовщину так называемых событий 1915 года, турки начали дежурить за 10 дней вперед.

    Несмотря на дождливую погоду, некоторые турецкие граждане с полудня начали собираться перед посольством. В течение 10 дней турки будут жить на тротуаре, где установили палатки. Они принесли с собой спальные мешки, одеяла и плащи, даже угощают прибывших сюда чаем и едой.

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