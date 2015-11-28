Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Туркам рекомендовали воздержаться от несрочных поездок в Россию до разрешения кризиса в российско-турецких отношениях.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

"В связи с ситуацией в отношениях между Россией и Турцией, с 24 ноября у наших граждан, которые совершают поездки в РФ или проживают там, наблюдаются некоторые проблемы. До разрешения этой ситуации представляется полезным, чтобы наши граждане отложили свои поездки в Россию, не имеющие срочных причин", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.