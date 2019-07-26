Новак: Туристы из России в 2019 году могут установить рекорд по количеству поездок в Турцию

Россия в 2019 году может установить новый рекорд по количеству туристических поездок в Турцию, которая может принять в этом году более 6 млн россиян. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Ррссии Александр Новак, который возглавляет работу российско-турецкой межправкомиссии.

В 2018 году россияне совершили 5,7 млн туристических поездок в Турцию, что на 21% больше, чем в 2017 году. "Но потенциал не исчерпан. Уже в первом квартале 2019 года рост составил 36%. Мы ожидаем, что в этом году общее число поездок превысит 6 млн, что также станет новым рекордом", - сказал он.

В 2019 году на территории Турции запущено использование карт "Мир", сказал министр. Сегодня снять наличные турецкие лиры с карты "Мир" можно более чем в 6,5 тыс. банкоматах, а расплатиться - в 400 тыс. торговых точках и более 10 тыс. интернет-магазинах.