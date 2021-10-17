Турецкую армию вооружат отечественным ручным гранатометом

Оборонная промышленность Турции продолжает успешную разработку новых видов вооружения для нужд армии, жандармерии и полиции.

Оборонная промышленность Турции продолжает успешную разработку новых видов вооружения для нужд армии, жандармерии и полиции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", проекты оборонных структур координируются Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Очередным успехов турецкого оборонпрома можно с уверенностью назвать 40-мм револьверный ручной гранатомет TG40-BA.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир назвал гранатомет очередным шагов на пути минимизации импортозависимости страны в сфере обороны

По его словам, TG40-BA - первый отечественный гранатомет, готовый к применению несколькими типами боеприпасов.

Глава Управления оборонпрома Турции пояснил, что TG40-BA можно заряжать боеприпасами калибров 40x46 мм и 40x51 мм.

Гранатомет обеспечен регулируемым скользящим оптическим прицелом, что позволяет максимально точно поражать объект противника на расстояние до 800 метров, сказал Демир.