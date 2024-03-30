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Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу

Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу Турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией.
В регионе
30 марта 2024 г. 04:50
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает издание Turizm Guncel со ссылкой на решение ЕС.

"Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом", — сообщает издание.

В данный момент из-за этого запрета задерживается рейс под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически исполняет авиакомпания Southwind Airlines. Также воздушные гавани Цюриха, Берлина, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Мюнхена и Штутгарта объявили о запрете прилетов рейсов этой авиакомпании.

В ЕС Southwind Airlines обвиняют в том, что фактически она управляется российскими подсанкционными структурами. Компания была создана в апреле 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə aviaşirkətinin Avropaya uçuşları qadağan edilib

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